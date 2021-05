Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 3 maggio 2021

- Consigliato per te -

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Lunedì 3 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Protagonista al centro studio sarà Gemma. La dama si scontrerà con Tina poichè pensa che l’opinionista spaventi i suoi spasimanti rendendole impossibile conoscere cavalieri. Ovviamente questo darà il via ad una lunghissima lite che verrà placata con l’ingresso in studio di Aldo. Tra quest’ultimo e Gemma è cominciata una conoscenza in amicizia che però sta diventando qualcosa in più per la dama. Aldo però, sembrerebbe intenzionato a interrompere le loro uscite, proprio per tutelare la dama dagli attacchi degli opinionisti. La scelta del cavaliere rattristirà così tanto Gemma, tanto da arrivare quasi alle lacrime.

Al centro dovrebbe essere il momento anche di Samantha. La tronista continua ad uscire con Alessio e Bodan e proprio il primo sarà i protagonista oggi. Vedremo, infatti, l’esterna fatta dai due per chiarirsi sulla loro situazione e continuare la conoscenza. Come sappiamo, la tronista ha già scelto ma non vedremo oggi questo momento.