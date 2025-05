Blitz Coldiretti al Porto di Salerno: “No fake in Italy” contro l’importazione di uva e lattuga dalla Libia

di Redazione ZON

Azione simbolica per difendere il Made in Italy agroalimentare

Un gruppo di rappresentanti della Coldiretti ha messo in atto un blitz simbolico nel porto di Salerno, circondando una nave cargo proveniente dalla Libia, carica di uva e lattuga destinati al mercato italiano. Lo slogan dell’iniziativa, “No fake in Italy”, è stato il grido d’allarme lanciato per proteggere la filiera del Made in Italy agroalimentare.

Come riportato da LiraTv, l’azione ha avuto un forte impatto mediatico, pur non impedendo lo scarico delle merci. L’obiettivo di Coldiretti è sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul rischio che prodotti esteri, spesso venduti a prezzi inferiori e senza adeguati controlli, possano minare la qualità e la tracciabilità delle produzioni italiane.

Il blitz segue un’analoga protesta dello scorso anno, sempre al Porto di Salerno, quando Coldiretti si schierò contro un carico di passata di pomodoro di origine incerta.

Secondo i promotori dell’iniziativa, è necessario rafforzare i controlli doganali e garantire maggiore trasparenza sull’origine dei prodotti, affinché i consumatori possano scegliere in modo consapevole e le imprese agricole italiane possano competere ad armi pari.