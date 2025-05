Multe a Salerno: 2,3 milioni di euro reinvestiti in strade più sicure

di Redazione ZON

Il Comune destina i proventi delle contravvenzioni a asfalto, segnaletica e viabilità

A Salerno, le multe non restano solo carta scritta: si trasformano in asfalto, segnaletica e interventi per migliorare la sicurezza stradale. È quanto emerge dalla delibera di Giunta n.178 del 21 maggio scorso, che certifica l’utilizzo dei proventi delle contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Comune di Salerno ha incassato quasi 2,3 milioni di euro da sanzioni nel 2024. Una cifra importante che, invece di finire dispersa nei bilanci, è stata reinvestita in lavori pubblici, con particolare attenzione alla manutenzione delle strade cittadine.

Il rendiconto approvato dall’amministrazione comunale racconta un modello virtuoso di gestione delle risorse: i soldi delle multe vengono destinati a interventi concreti che migliorano la qualità della vita e la sicurezza urbana.

Tra le priorità, il rifacimento del manto stradale, il potenziamento della segnaletica verticale e orizzontale e altre misure di prevenzione e sicurezza stradale, fondamentali per pedoni e automobilisti.