BMFL 2025 Salerno: presentazione ufficiale il 1° dicembre

di Mohame Lamine Dabo

BMFL 2025 Salerno, la conferenza stampa annuncia la tre giorni dedicata a formazione, lavoro e giovani in collaborazione con il Giffoni Film Festival

La BMFL 2025 Salerno si prepara a entrare nel vivo con l’evento di presentazione della sua tre giorni conclusiva. La conferenza stampa è in programma lunedì 1° dicembre alle 10:30 nella Sala “Antonio Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno, in via Roma 29. L’incontro, rivolto alla stampa e agli stakeholder del settore educativo e produttivo, illustrerà il programma completo della manifestazione che dal 3 al 5 dicembre animerà la Giffoni Multimedia Valley. Per approfondire il ruolo dell’ente camerale è disponibile il sito ufficiale della Camera di Commercio di Salerno.

La BMFL, giunta alla sua sesta edizione, si conferma come uno dei principali hub italiani dedicati alla formazione, all’orientamento e all’incontro tra giovani, imprese, istituzioni, scuole e università. L’edizione 2025 vede come partner ufficiale il Giffoni Film Festival, consolidando una collaborazione strategica che mira a rafforzare le connessioni tra mondo creativo, aziende e nuove competenze emergenti.

Un’edizione dedicata alle competenze tra intelligenza artificiale e intelligenza cognitiva

Il tema scelto per la BMFL 2025 Salerno è “Spazio alle competenze: dall’intelligenza artificiale all’intelligenza cognitiva”. Un filo conduttore che rappresenta la necessità di integrare tecnologia, formazione umana e nuove professioni in un ecosistema orientato al futuro. L’evento è promosso dalla Fondazione Super Sud ETS e organizzato da Gruppo Stratego Società Benefit.

Il percorso verso la tre giorni finale ha già attraversato tre tappe territoriali: Napoli, con un focus sull’Istruzione e Formazione Professionale; Caserta, dedicata all’orientamento di studenti e docenti; Benevento, con l’appuntamento “Women in Charge On Tour”, incentrato su empowerment femminile e pari opportunità.

Talents for Business: l’Hackathon che avvicina i giovani al mondo del lavoro

Tra i momenti più attesi della manifestazione torna l’Hackathon “Talents for Business”, aperto a giovani tra i 17 e i 25 anni. Diplomandi, laureandi e neolaureati, sia in ambito scientifico sia umanistico, potranno mettersi alla prova su sfide proposte da aziende, professionisti e recruiter. L’obiettivo è sviluppare competenze trasversali, potenziare il lavoro di squadra e creare un primo contatto diretto con il mondo professionale.

Espositori, incontri e reti professionali: cosa accadrà dal 3 al 5 dicembre

Durante la tre giorni della BMFL 2025 Salerno saranno presenti università, ITS, enti di formazione, agenzie per il lavoro e numerosi attori istituzionali. Gli espositori avranno la possibilità di presentare progetti, dialogare con studenti e imprese e inserirsi nella rete nazionale della BMFL, un circuito in continua crescita grazie al coinvolgimento di migliaia di giovani a ogni edizione.

La manifestazione gode del patrocinio di Ministeri, Regione Campania, Province, Comuni, università e numerosi ordini professionali, configurandosi come una piattaforma istituzionale di forte rilievo per l’intero ecosistema della formazione e del lavoro.

L’edizione 2025 vede inoltre il sostegno di partner, supporter, friend sponsor e sponsor tecnici, tra cui realtà di grande rilievo nel settore digitale, industriale e dei servizi.



