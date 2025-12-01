MeraviglioSA Città del Natale Salerno: al via i mercatini

di Mohame Lamine Dabo

MeraviglioSA Città del Natale Salerno, al via l’allestimento dei mercatini natalizi: artigiani, laboratori e area bimbi con Babbo Natale

MeraviglioSA Città del Natale Salerno entra ufficialmente nel vivo con l’allestimento delle casette dei mercatini che animeranno il centro cittadino durante il periodo natalizio. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, sarà presentata domani – 1 dicembre alle ore 11 – presso il Comune di Salerno, alla presenza di istituzioni, associazioni di categoria e organizzatori. L’evento si inserisce nel ricco programma delle iniziative che accompagneranno le Luci d’Artista, ormai riconosciute come uno dei principali richiami turistici del territorio.

La kermesse propone una versione completamente rinnovata dei tradizionali mercatini natalizi. Le nuove casette, ispirate alle installazioni luminose di Piazza Sant’Agostino, richiamano i valori di pace, uguaglianza e libertà simboleggiati dalle celebri matite colorate. Un concept visivo che guiderà anche la selezione degli ospiti dell’area talk, invitati a condividere riflessioni su temi sociali e culturali di grande attualità.

Artigianato, sapori e attività creative per tutte le età

Nel cuore di MeraviglioSA Città del Natale Salerno troveranno spazio casette dedicate ad artigiani altamente selezionati, che proporranno ceramiche artistiche, decorazioni natalizie, biscotti tipici, candele profumate, giocattoli fatti a mano e piccoli prodotti gastronomici. Un’occasione per acquistare regali originali e sostenere il lavoro artigiano sotto le luci che illuminano la città.

Accanto agli stand, la kermesse offrirà sessioni di disegno, laboratori artigianali e attività creative rivolte a famiglie, bambini e appassionati. Gli appuntamenti saranno distribuiti nell’arco dell’intero mese, con un calendario pensato per valorizzare talenti, manualità e spirito comunitario.

Babbo Natale e area bimbi: grande attesa per i più piccoli

Uno degli spazi più amati di MeraviglioSA Città del Natale Salerno sarà quello dedicato ai bambini. A partire dal weekend del 5 dicembre, Babbo Natale sarà presente ogni sabato e domenica per foto-ricordo, raccolta delle letterine e momenti di incontro pensati per creare un’atmosfera magica. L’obiettivo è rendere accessibile e coinvolgente l’esperienza natalizia per tutte le famiglie, con attività sicure e curate nei dettagli.

L’inaugurazione ufficiale dei mercatini è fissata proprio per venerdì 5 dicembre alle 17:30, con il tradizionale taglio del nastro che segnerà l’apertura di tutte le attrazioni e delle casette artigiane. Il progetto è promosso da CNA, Camera di Commercio di Salerno e Comune di Salerno, che confermano così la volontà di valorizzare l’artigianato locale sotto il suggestivo scenario delle installazioni luminose.