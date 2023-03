Bollette, bonus riscaldamento e sostegni a meno abbienti: le novità del nuovo decreto

di Redazione ZON

Il Consiglio dei ministri ieri ha discusso di un nuovo decreto, dal valore di 4,9 miliardi di euro, contenente novità importanti per le famiglie e per chi ha un reddito basso: dal prossimo ottobre ci saranno riduzioni di prezzo di bollette e si potranno richiedere nuovi bonus.

Decreto “Bollette”

Secondo quanto riporta Sky Tg24, si chiama decreto Bollette, e prevede alcune novità tra cui: la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema nel periodo compreso tra il 1°aprile e il 30 giugno 2023.

Al momento molti dettagli non sono noti, ma quello che sicuro si sa è che il bonus verrà erogato “in quota fissa per tutti i cittadini senza limiti di reddito”. Il periodo sarà quello dell’ultimo trimestre del 2023, e verrà elargito nel caso in cui la media dei prezzi giornalieri del gas naturale sul mercato all’ingrosso superi una determinata soglia. Sarà ARERA a determinare “le modalità applicative e la misura del contributo, tenendo conto – riporta il decreto – dei consumi medi di gas naturale nelle zone climatiche”.

Aiuti a famiglie meno abbienti e alle imprese agricole

Il governo ha intenzione di dare una mano alle famiglie meno abbienti: infatti, per quelle con un Isee fino a 15mila euro è stato confermato il bonus per limitare la spesa per le bollette di gas ed elettricità fino al 30 giugno.

Per l’anno di imposta 2022 agli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica viene garantito un regime di tassazione più favorevole in riferimento all’energia ceduta: tale vantaggio si baserà sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall’ARERA e il valore di 120 euro/MWh.