Gianni Morandi arriva al PalaSele di Eboli con “Go Gianni Go”

di Redazione ZON

Si riaccendono domani le luci del palco del PalaSele di Eboli, pronto a ospitare una nuova grande stagione di eventi live a cura di Anni 60 produzioni. A dare il via sarà Gianni Morandi atteso al PalaSele giovedì 30 marzo per l’ultima tappa del suo GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT.

Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Morandi è partito con la sua nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani. Dopo le tappe a Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino, Ancona e Bari, lo showman, in grado di tenere alta per l’intera durata dei suoi concerti la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo, chiuderà proprio a Eboli il suo GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT.

Per il tour, prodotto da Trident Music, MORANDI ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola le tracce incluse nel nuovo progetto discografico EVVIVA!, uscito il 3 marzo per Epic Records/Sony Music Italy, e i grandi classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 13 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo, alle chitarre con Michele Quaini; Ricky Quagliato alla batteria; Ambrogio Frigerio al trombone; Paola Zadra al basso; Maurizio Campo al pianoforte; Michele Lombardi alle tastiere; Camilla Rolando alla tromba; Nicholas Lecchi al sax; Daniele Leucci alle percussioni; Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti. Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT GIANNI MORANDI è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno show ricco di emozioni indimenticabili.

INFO UTILI Gli ultimi biglietti per la data di Ebolidel GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT organizzata da Anni 60 produzioni e Veragency (info 089 4688156 www.anni60produzioni.com – 335 5235134 www.veragency.it). sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster (link https://gogiannigo.lnk.to/morandineipalasport) e saranno acquistabili anche al Botteghino del PalaSele aperto il giorno dello show dalle ore 18. I cancelli per l’ingresso al pubblico generale saranno aperti a partire dalle ore 19, inizio show ore 21.Radio Italia è media partner ufficiale del tour. SUBARU è main partner. HPE/Aruba Networking è partner tecnologico. ZEUS SPORT è sponsor tecnico del tour.

IL CALENDARIO DEL PALASELE Riprende così la stagione dei grandi live a cura di Anni 60 produzioni al PalaSele dove, come sempre, faranno tappa i principali tour indoor e il top del pop italiano. Da “L’Allegia” travolgente di Morandi al gigantesco karaoke innescato dalle hit di Max Pezzali, dalle stelle mondiali del circo contemporaneo (senza animali) alla favola in musica di Renato Zero, passando per il “Battito Infinito” della musica di Eros Ramazzotti, l’acclamato ritorno di Biagio Antonacci, le voci di Giorgia e di Laura Pausini, sono otto gli show già attesi per dodici appuntamenti tra esclusive per il Sud Italia e la Campania, acclamati ritorni e “debutti” nella venues. Dopo lo show di Gianni Morandi, il PalaSele ospiterà la doppia data g iovedì 6 (biglietti ancora disponibili) e venerdì 7 aprile (sold out) di Max Pezzali e il suo *MAX30 NEI PALASPORT #HITSONLY”. Martedì 11 aprile sarà invece il giorno del ritornodi Eros Ramazzotti con il “Battito Infinito World Tour” (unica tappa al Sud Italia, già sold out). Sempre ad aprile per la prima volta arriva a Eboli “ALIS”, lo spettacolo internazionale di circo contemporaneo di Le Cirque Top Performers: l’appuntamento è per sabato 15 aprile con 2 spettacoli alle ore 17 e alle ore 21, e domenica 16 aprile alle ore 17. Doppia data al PalaSele sabato 22 e domenica 23 aprile anche per Renato Zero che porterà tutto il suo mondo di artista rivoluzionario, autentico catalizzatore di energia ed entusiasmo con “Zero A Zero – Una Sfida In Musica”. La tranche primaverile del programma del #PalaSele2023 si concluderà con l’acclamato bis di Biagio Antonacci con il “Palco Centrale Tour” che tornerà in scena a Eboli il 25 maggio. Due gli appuntamenti già annunciati per il prossimo dicembre: la tappa di Giorgia il 2 dicembre con il suo nuovo tour “Blu Live”, e la tappa di LAURA PAUSINI WORLD TOUR 2023/2024 il 26 dicembre 2023.

.INFO UTILI Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. Per informazionisulla programmazione degli spettacoli al PalaSele, sulle prevendite ufficiali autorizzate, sul costo dei tagliandi, sulle prenotazioni per i disabili: 089 4688156 – www.anni60produzioni.com.