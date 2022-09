Bollette, in arrivo maxi aumento del 60% sulla luce

“Non torneremo ai prezzi di un anno e mezzo fa, ma almeno cercheremo di evitare certi picchi inaccettabili”. Queste le parole di Roberto Cingolani, il ministro della Transizione ecologica. Il motivo di questa dichiarazione è l’ormai prossimo rialzo delle bollette sull’elettricità. Infatti l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente comunicherà la nuova tariffa dell’elettricità, che sarà più alta di circa il 60%. Un maxi rialzo sulle bollette delle luci, che potrebbero causare molti problemi alla popolazione italiana.

Secondo il presidente Stefano Besseghini, il maxi aumento rientra “in un quadro rilevante di variazione in cui tutto il sistema viene trascinato. Il tema del risparmio energetico o meglio dell’efficienza energetica è rilevante oggi come mai“. Ciò appunto è solo il risultato della guerra in atto in questo momento in Ucraina, la quale condizione non poco il risparmio di ogni fonte energetica.

Il price-cap diventa quindi l’ultima spiaggia contro l’aumento sproporzionato delle bollette. L’Ue è infatti chiamata a formalizzare un piano d’emergenza contro il caro-energia. Nel frattempo lo stesso Cingolani ha risposto ad alcune domande a “La Stampa“. Il ministro ha dichiarato che: “la lettera che abbiamo scritto rappresenta un macigno anche perché è firmata da molti Paesi, tra i quali alcuni molto grandi come Francia, Spagna e Polonia. Devo dire la verità: se un’istanza di questo livello fosse ignorata bisognerebbe farsi qualche domanda”.