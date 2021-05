Bollettino lunedì 10 maggio 2021. Oltrepassata la soglia di 24 milioni di vaccinazioni. Metà giugno previsto raggiungimento quota 30 milioni

I dati del Bollettino del 10 maggio 2021 riportano come sempre un calo dei contagi in seguito al minor numero di test effettuati a ridosso del weekend pari questa volta a 130 mila. Tuttavia il tasso di positività che quest’oggi si attesta intorno alla soglia del 3,9% non sembra essere salito di molto rispetto ai giorni precedenti (sabato 8 maggio era al 3%).

Potrebbe interessarti:

Nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi contagi è 5.080, mentre sono 198 le persone che non ce l’hanno fatta. 15.063 sono i guariti, mentre nelle strutture ospedaliere aumenta di 7 unità l’ingresso nei reparti di degenza e diminuisce di 34 quello nelle terapie intensive rispetto alla giornata di ieri.

Le regioni con numero maggiore di contagi sono ancora Campania e Lazio, con rispettivamente 943 e 680 casi positivi. Seguono Sicilia con 589, Lombardia con 583, 481 la Toscana e 471 l’Emilia Romagna, Piemonte e Veneto rispettivamente 346 e 247, Puglia 247 e Calabria 16. Liguria, Marche, Abruzzo, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Valle D’Aosta, Molise e Trentino Alto Adige registrano numeri di contagi al di sotto delle centinaia.

Intanto sotto osservazione è l’indice Rt, a quanto pare in risalita in alcune regioni che rischierebbe di riportarle in zona arancione.