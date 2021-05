Il sottosegretario alla Salute Sileri si esprime sulla possibilità che in futuro si possano togliere le mascherine. Ma vediamo quando

Pierpaolo Sileri ha rilasciato diverse dichiarazioni presso gli organi di stampa come il “Messaggero” , il “Corriere della Sera” e un’intervista a “24 Mattino” su Radio 24, sulla possibilità che in un futuro anche non molto lontano, si possano togliere le mascherine. Il sottosegretario alla Salute ha spiegato che nel momento in cui saranno raggiunte le 30 milioni di vaccinazioni, sarà possibile valutare questa ipotesi, che riguarderà solo i momenti in cui ci si trova da soli per strada e che questa verrà poi indossata di nuovo in caso di assembramenti.

Potrebbe interessarti:

Il sottosegretario alla Salute sottolinea che sarà importante permettere alla popolazione di ritornare a condurre una vita normale e e indispensabile promuovere campagne di informazione per le persone che ancora non sono favorevoli alla vaccinazione.

Per il raggiungimento dei 30 milioni di vaccinati svolgerà un ruolo fondamentale la vaccinazione di tutti gli over 80 e la promozione dei “green pass”, che consentiranno una maggiore mobilità alle persone e rappresenteranno pertanto un incentivo alla vaccinazione.

La soglia dei 30 milioni di vaccinati, potrebbe secondo Sileri, essere raggiunta già entro metà giugno e pertanto si può ipotizzare per quella data di iniziare a mettere da parte le mascherine.

Anche se per il prossimo autunno si pensa già alla somministrazione dei vaccini per i giovani tra i 12 e i 16 anni (in base ovviamente ai passi avanti fatti dalle diverse case farmaceutiche nella sperimentazione), è proprio la categoria dei giovani che sarà maggiormente esposta a rischi nei prossimi mesi. A questo si aggiunge che gli under 30 non sembrano molto favorevoli alle vaccinazioni.

In un quadro d’insieme più ampio, le vaccinazioni serviranno a tornare alle cosiddette zone bianche, ma sarà sempre necessario monitorare l’andamento dei contagi con la suddivisione per colori. Per i prossimi mesi inoltre ipotizza Sileri, si potrà estendere anche il coprifuoco fino alle ore 24 e aprire il locali con i tavoli all’interno.