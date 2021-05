Bollettino del 3 maggio 2021: in aumento il tasso di positività in seguito al numero minore di tamponi effettuati nel weekend del 1 maggio

Salgono a 20.885.469 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino alla giornata, mentre il Bollettino di oggi 3 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati registrati 256 decessi e 5.948 contagi.

Potrebbe interessarti:

121.829 è il numero di tamponi effettuati, diminuiscono gli ingressi nelle terapie intensive di 34 unità, ma salgono i ricoveri di 50. 13.038 è il numero dei guariti registrato nella giornata di oggi.

Analizzando i dati con focus per regioni, la regione con maggior numero di contagi è la Campania che sfiora quota mille, a seguire c’è il Lazio con 661 casi positivi, mentre solo a Roma città i positivi sono 400. Altri nuovi 641 casi in Emilia Romagna e 570 in Toscana. Puglia, Piemonte e Veneto registrano meno di 400 casi, mentre la Calabria +228. In Liguria sono 135 i nuovi casi, mentre nelle altre regioni i contagi registrati si attestano sotto la soglia dei 100 positivi.

Nel frattempo il Commissario Figliuolo si è fatto quest’oggi portavoce di una novità che potrebbe riguardare il piano vaccinale delle prossime settimane, ovvero l’estensione del vaccino Astrazeneca per la categoria degli over 60.