Coronavirus: ecco i dati del bollettino aggiornati al 4 agosto 2021

Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Ecco i dati del bollettino odierno

Il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Coronavirus nel nostro paese. Oggi si registrano 6.596 nuovi casi positivi al virus. I guariti di oggi sono 3.565 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 21 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 215.748. Il tasso di positività aumenta dello 0,7% e si attesta al 3,1%. Il totale delle dosi di vaccino somministrate contro il Coronavirus ad oggi è di

69.859.852.

Crescono di 2 unità i ricoveri in terapia intensiva. In aumento anche i ricoveri in degenza ordinaria con 113 nuovi ingressi in più rispetto alla giornata di ieri.

Da venerdì green pass obbligatorio per ristoranti al chiuso e piscine, da settembre verrà esteso ad aerei, navi e treni a lunga percorrenza. Via libera dal ministero dei Trasporti e da quello della Transizione ecologica alle linee guida per la redazione e attuazione dei piani per gli spostamenti casa-lavoro. Come spiega il ministro Giovannini, si tratta di “un primo importante passo in vista delle riaperture dopo la pausa estiva” che servirà ai mobilty manager “per la gestione degli orari in modo da alleggerire la pressione su viabilità e Tpi“