Bollettino, Coronavirus: i dati aggiornati al 9 settembre

Come di consueto il Ministero della Salute ha diramato i dati relativi all’andamento del Coronavirus in Italia. Ecco i dati del bollettino

Il bollettino di oggi, fornito dal Ministero della Salute, mostra un quadro aggiornato in merito all’andamento dell’epidemia da Covid in Italia. Oggi, 9 settembre 2021, si registrano 5.522 nuovi contagi, un lieve calo rispetto ai dati riportati nella giornata di ieri (5923). 59 invece, i decessi registrati nella giornata, mentre 7.122 sarebbero i guariti.

In ulteriore calo il numero dei ricoveri (-5) e dei posti occupati nelle terapie intensive, che con oggi calano a -6. Nella giornata di oggi, al netto di ben 291.468 tamponi effettuati, il tasso di positività è pari all’1,9% , con un calo dello 0,1% rispetto a ieri. C

Continua nel frattempo la campagna vaccinale, con ben 80.013.442 dosi di vaccino somministrate in totale.

In generale, i dati sembrano essere incoraggianti, soprattutto in relazione alla condizione delle strutture ospedaliere, con numeri di ricoveri e posti occupati nelle terapie intensive particolarmente esigui e costantemente in calo. Ricordiamo che, come sottolineato dal governo Draghi, in questa nuova fase l’elemento da tenere in considerazione sarà e continuerà ad essere la condizione delle strutture ospedaliere, soprattutto dopo l’entrata in vigore dei vaccini, e non dei contagi.