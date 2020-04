Attraverso il proprio sito ufficiale, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus del 18 Aprile 2020: 3.491 nuovi contagi

Come di consueto, la Protezione Civile, tramite il proprio sito internet e questa volta senza Conferenza, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno.

Dai dati ufficiali, i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono 3.491 (ieri 3.493). L’incremento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è pari a 809 unità, contro le 355 unità della giornata di ieri, per un totale 107.771 (ieri erano 106.962).

Si registrano, purtroppo, 482 nuovi decessi (ieri le vittime erano state 575), raggiungendo un totale di 23.227 morti. I guariti, invece, sono complessivamente 44.927, per un aumento in 24 ore di 2.200 unità (ieri erano 2.563).

I pazienti dimessi salgono a 44.927, con 2.200 persone dimesse nelle ultime 24 ore (ieri erano +2.563). Inoltre, le persone ricoverate in strutture ospedaliere con sintomi sono 25.007 (-779). Crolla il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono 2.733 (-79). Sale, invece, quello delle persone in isolamento domiciliare pari a 80.031, contro i 78.364 di ieri. Sono stati eseguiti 61.725 tamponi in 24 ore, mentre ieri si contavano 65.705 test effettuati in un solo giorno.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

34.195 in Lombardia

13.584 in Emilia Romagna

14.223 in Piemonte

10.444 in Veneto

6.470 in Toscana

3.412 in Liguria

3.172 nelle Marche

4.282 nel Lazio

3.045 in Campania

1.985 a Trento

2.694 in Puglia

1.403 in Friuli Venezia Giulia

2.171 in Sicilia

1.971 in Abruzzo

1.556 a Bolzano

431 in Umbria

881 in Sardegna

832 in Calabria

549 in Valle d’Aosta

262 in Basilicata

209 in Molise

Il motivo della mancata Conferenza

Nella giornata di ieri, Angelo Borrelli ha comunicato la decisione di indire la Conferenza Stampa della Protezione Civile sono due giorni a settimana: “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini. E’ per che questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza sui dati, ogni giorno, veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa“.

Leggi anche