Come di consueto, La Protezione Civile ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 105.847 (-680) casi attualmente positivi.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 2.622 persone (ieri le guarigioni erano 2.922), per un totale di 63.120. I pazienti ricoverati in strutture ospedaliere sono 21.533 (contro i 22.068 di ieri), di cui 2.102 in terapia intensiva (ieri erano 2.173). Le persone in isolamento domiciliare, invece, si attestano a 82.212. Purtroppo, si registrano complessivamente 26.384 deceduti con 415 vittime nella giornata odierna (+1,6%).

Il numero totale dei casi raggiunge quota 195.351 (+2.357, +1,2%). Il numero complessivo dei tamponi sale a 1.707.743 con 65.387 tamponi eseguiti oggi.

Situazione regione per regione

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così ripartito a livello regionale:

34.473 in Lombardia

15.502 in Piemonte

12.347 in Emilia Romagna

9.432 in Veneto

6.146 in Toscana

4.561 nel Lazio

3.433 in Liguria

3.272 nelle Marche

2.935 in Campania

2.919 in Puglia

2.272 in Sicilia

2.061 in Abruzzo

1.744 a Trento

1.084 in Friuli Venezia Giulia

1.035 a Bolzano

811 in Calabria

794 in Sardegna

313 in Valle d’Aosta

297 in Umbria

218 in Basilicata

198 in Molise

Riduzione delle conferenze

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha comunicato la decisione di indire la Conferenza Stampa della Protezione Civile solo due giorni a settimana: “I dati sanitari ci indicano che si è alleggerita decisamente la pressione sulle strutture ospedaliere e tutto ciò ci rende consapevoli del grande lavoro svolto negli ospedali e della collaborazione dei cittadini. E’ per che questo abbiamo deciso di rimodulare le conferenze stampa: continueremo a garantire massima trasparenza sui dati, ogni giorno, veicolandoli sul sito, mentre due volte a settimana terremo un punto stampa“.

