Con la consueta conferenza stampa, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus per il 9 Aprile 2020: 1979 nuovi guariti

Come di consueto, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha comunicato il bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 96.877 gli attuali casi positivi (+1615 oggi, +1,7%).

Di questi, i ricoverati in terapia intensiva si attestano a 3.605 (-88 unità rispetto a ieri; – 2,4%), mentre i ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 28.399. Aumentano a 64.873 le persone che si trovano in isolamento domiciliare, contro i 63.084 di ieri.

Inoltre, il numero dei guariti è 28.470 (+1979 nella giornata odierna). Si registrano, purtroppo, complessivamente 18.279 decessi (+610 nelle ultime 24 ore). I casi totali, dunque, salgono a 143.626 (+4.204; +3,0%). Nell’ultimo giorno, sono stati effettuati 46.244 tamponi.

Situazione regione per regione

Il numero di persone al momento positive al Covid-19 è così distribuito a livello regionale:

29.074 in Lombardia

13.258 in Emilia Romagna

10.449 in Veneto

11.336 in Piemonte

3.401 nelle Marche

5.703 in Toscana

3.253 in Liguria

1.978 a Trento

1.315 a Bolzano

3.532 nel Lazio

2.873 in Campania

1.390 in Friuli Venezia Giulia

2.301 in Puglia

1.566 in Abruzzo

792 in Umbria

1.942 in Sicilia

876 in Sardegna

609 in Valle d’Aosta

765 in Calabria

275 in Basilicata

189 in Molise

Confronto con i dati di ieri

Nel bollettino di ieri, 8 aprile, si registravano 95.262 positivi in Italia. La situazione regione per regione era la seguente: 28.545 positivi in Lombardia, 13.110 in Emilia-Romagna, 10.989 in Piemonte, 10.171 in Veneto, 5.557 in Toscana, 3.562 nelle Marche, 5.557 nel Lazio, 3.245 in Liguria, 2.859 in Campania, 2.238 in Puglia, 1.893 in Sicilia, 1.940 nella Provincia autonoma di Trento, 1.415 in Friuli Venezia Giulia, 1.534 in Abruzzo, 1.281 nella Provincia autonoma di Bolzano, 823 in Umbria, 840 in Sardegna, 755 in Calabria, 606 in Valle d’Aosta, 270 in Basilicata e 181 in Molise.

