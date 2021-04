Nuovi aggiornamenti sulla condizione epidemiologica da Covid nel bollettino di oggi: nuovi casi, vittime, guariti e vaccini

Nuovi contagi, decessi, guariti legati al Covid-19 e corsa ai vaccini: i dati aggiornati del Ministero della Salute nel bollettino di oggi 29 aprile.

I dati

Dai dati ufficiali del bollettino, risultano 14.320 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in leggero aumento rispetto a ieri (13.385). Nella giornata di oggi si registra un calo incoraggiante dei decessi (288), con un aumento dei guariti 18.416. Si rilevano, inoltre, -71 terapie intensive e -509 ricoveri in strutture ospedaliere. In leggero aumento il tasso di positività, che oggi aumenta dello 0,4%.

I vaccini

Non solo bollettino: continua nel frattempo la campagna vaccinale anti-Covid, con 19.060.794 dosi somministrate, per un totale di popolazione vaccinata del 9.29%. Con questo ritmo si stima che, il 10% della popolazione risulterà vaccinato nel giro di 8 giorni, dunque, il 7 maggio 2021. Brutta notizia per la Russia che, poche ore fa si è vesta bloccare l’acquisto dello Sputnik dall’Anvisa, l’Agenzia nazionale di vigilanza sanitaria brasiliana, l’ente addetto alla verifica e all’accertamento dei medicinali, simile all’Ema europea. Il blocco dello Sputnik sarebbe così stato confermato da Ana Carolina Moreira Marino Araju, direttrice generale di Anvisa, che avrebbe parlato di ‘rischi troppo alti’, a causa dell’azione replicante dell’adenovirus.