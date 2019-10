3-5-2

P Strakosha D Luiz Felipe D Acerbi D Radu D Marusic C Milinkovic-Savic C Leiva C Luis Alberto C Lulic A Correa A Immobile

All. S. Inzaghi

Indisponibili: –

Squalificati: –

Panchina: Guerrieri, Proto, Bastos, Vavro, Lazzari, Patric, Lukaku, Berisha, Parolo, Jony, Cataldi, Caicedo

QUI LAZIO – Buone notizie per Inzaghi dopo la vittoria in Europa League contro il Rennes. Correa sembra infatti essere totalmente recuperato e dovrebbe fare coppia con Immobile in attacco. A centrocampo, Marusic favorito su Lazzari per una maglia sulla corsia destra mentre sulla fascia opposta giocherà Lulic. In difesa, Luiz Felipe e Radu completano il reparto ai lati di Acerbi.