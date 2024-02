Bolzano dice ‘No’ al bullismo: i flashmob il 7 febbraio

di Pasquale Capasso

Secondo i dati Istat del 2022, il fenomeno del bullismo ha visto un vero e proprio picco. Pertanto, questo fenomeno sociale si conferma una piaga che deve essere debellata e battuta. Nella giornata del 7 febbraio, Giornata nazionale contro il bullismo, partirà una campagna di sensibilizzazione contro questo fenomeno, che sarà rivolta a tutta la cittadinanza.

Bolzano dice ‘No’ al bullismo: la campagna di sensibilizzazione

Come anticipato, nella giornata nazionale contro il bullismo, la città di Bolzano darà interessata da una serie di eventi, flashmob teatrali, in luoghi e spazi molto frequentati. Nell’iniziativa, si legge, saranno coinvolti anche Sasa e il centro commerciale Twenty. Il programma di flashmob sarà molto dinamico e abbraccerà una fascia oraria che va dalle 15.00 alle 17.30.

L’iniziativa in questione prende il nome di Stop Bullying ed è stata presentata dall’assessore ai Giovani del Comune di Bolzano Christian Battisti che ha voluto in primis ringraziare le associazioni e quanti s’impegnano attivamente tutti i giorni in un ambito ed in un contesto quanto mai importanti e delicati.

Battisti, inoltre, ha rivolto un accorato appello ai giovani a parlare, a confrontarsi, a denunciare se necessario. Ha detto: “Troveranno sempre interlocutori pronti ad ascoltarli ed aiutarli, se non le istituzioni, sicuramente gli amici, i familiari, le persone care“.



Questo il programma:

CENTRO COMMERCIALE TWENTY 15.00 – 17.30 RAGAZZI PROGETTO COOLTOUR

PIAZZA DEL GRANO 15.00 – 17.30 RAGAZZI PROGETTO COOLTOUR

LINEE SASA ORARIO ATTORE/ATTRICE Lucas Da Tos – Martina Pisciali

10 (AeB) 15.00 – 17.30

3) 15.00 – 17.30

5) 15.00 – 17.30

8) 15.00 – 17.30

Fonte: AltoAdige.it

La redazione di Zon.it ti suggerisce di leggere anche: Napoli, fiaccolata per dire ‘No’ al bullismo e alla violenza