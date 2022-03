Bomba atomica in Italia? Ecco quali sarebbero gli effetti

Bomba atomica in Italia? Che effetti ci sarebbero? E’ di sicuro questa una delle preoccupazioni più grandi che abbiamo soprattutto in questo periodo di guerra. Sono in molti, infatti, a porsi questo quesito.

Abbiamo provato a rispondere a questa domanda grazie all’utilizzo di un’applicazione gratuita che è diventata subito virale Nukemap.

Nukemap è un simulatore online in grado di calcolare gli effetti di dotazione di diverse testate atominche in qualunque punto della terra.

All’interno dell’applicazione è possibile scegliere l’eventuale localizzazione e anche il tipo di bomba nucleare sganciata. Spiegata anche le diverse tipologie di radiazioni a cui eventualmente saremo esposti-

Qualcosa da far venire i brividi.