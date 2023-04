Bono, “Stories of Surrender”: annunciata l’unica data italiana

di Filomena Volpe

Oggi, martedì 18 aprile 2023, Live Nation ha annunciato che sabato 13 maggio Bono porterà, per la prima volta in Italia, il suo spettacolo “Stories of Surrender” presso il Teatro di San Carlo di Napoli.

“Stories of Surrender”

“Stories of Surrender” è prodotto da Live Nation e diretto da Willie Williams e segna l’uscita di “SURRENDER: 40 Songs, One Story”, il libro di memorie best-seller del New York Times e del Sunday Times di Bono.

Biglietti e regole

BIGLIETTI: I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 21 aprile alle 10.00 e saranno disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Ci sarà un limite di due biglietti acquistabili a persona.

Tutti i biglietti acquistati online saranno consegnati il giorno dello spettacolo tramite ritiro di persona presso il box office della sede.

I biglietti dovranno essere ritirati da ogni singolo possessore di biglietto presso il botteghino del Teatro San Carlo Napoli il giorno dello spettacolo, presentando un documento d’identità valido.