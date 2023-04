Lazza sarà uno dei protagonisti Red Bull 64 Bars Live

di Filomena Volpe

Il protagonista del terzo episodio della nuova stagione di Red Bull 64 Bars è Lazza, con un brano inedito prodotto da 808Melo, disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa.

Il successo di Lazza

Dopo il successo del suo ultimo disco SIRIO, certificato sei volte disco di platino, e il secondo posto al Festival di Sanremo con il singolo CENERE, Lazza torna ad essere protagonista di un Red Bull 64 Bars assieme all’icona della musica drill 808Melo, producer inglese.

Chi è 808Melo?

808Melo è il primo producer internazionale presente in un Red Bull 64 Bars in Italia. Noto nel panorama rap per aver lavorato con Pop Smoke, recentemente ha rinnocvato una collaborazione con Lazza.

Lazza-Discografia

2017 – Zzala

2019 – Re Mida

2022 – Sirio

Tournée

2017 – Fuego Tour

2017 – Zzala Tour

2019 – Re Mida Tour

2022 – Sirio Tour

2023 – Ouver-Tour

Red Bull 64 Bars Live

Dopo il grandissimo successo del 2022, Red Bull 64 Bars Live tornerà in Piazza Ciro Esposito a Scampia, Napoli per la sua seconda edizione il 7 ottobre 2023.

I protagonisti saranno:

Lazza

Golier

Noyz

Narcos

Rose Villain

Salmo

Miles

TESTO

Sto salendo al 20 piano

Audemars 50esimo crono

Non hai idea di che pesi muoviamo

Soldi come vendessimo plomo

Anni fa qua era un pessimo podio

Frate mi sembri lickety split

Posa il micro rifallo di nuovo

Zzala insegna tu ripeti il trick

Mio fratello per le vie del centro accende e fuma un personal in via Dante

A guardarti non ci stai più dentro non ti serve un personal, ma un badante

In quei posti in cui mi da un po’ di mesi mi invitano adesso fra mi sento a casa non un ospite

Tv spenta perché le persone le fate ignoranti, come ozpetec,

Fra se fossi in te

lascerei quella merda che fai perché è indietro fra è un fossile

Se tu fossi me, cacceresti le troie e daresti ai tuoi soci quei posti in back,

Con le barre io fra non ho smesso mai,

Pensi che mi do al pop come questi qua

Ma a guardare che faccia da fesso c’hai

Quasi potresti vincere il Festival

Zzala accelera il battito,

Faccio cash in un attimo

Me li porta una gafi su in cima ad un attico in completo the attico

All’industria è probabile che serva un Amplifon

Mentre a me serve un gaviscon, perché mi fate acido

Melo al beat, i muri di sto club sembra che abbiano il Parkinson

Se fiuto soldi e parto in quinta perchè ho avuto tutto fra ma quelli mai

La madre degli infami è sempre incinta quindi tu quanti fratelli hai,

So sgamare i finti fra è la mia ossessione brother come gli aventura

Sono primo ovunque mi ascoltano i sinti e pure Simona ventura

Ok

Ti fa l’effetto di un alkaloid

dalla mia penna escono detriti

Rompo barriere come arkanoid ayyy

Mio fra più pacchi di affari tuoi

Puzzano d’erba tutti i vestiti

Come fragranza usa acqua di joint

Parli e non sei alla mia portata, con la testa ti continuo a fare si

Ma la mia tipa sembra scocciata, che nemmeno Victoria dei Maneskin

Scuola l’ho fatta in mezzo alla strada

Tanto prendevo 3 in tutte le materie

Oggi che ho un platino a settimana

Fra la FIMI non riesce ad andare in ferie

Frate per quello che può contare

Un po’ mi spiace che guardi male

Ma Chi entra pontefice in conclave

Poi ne esce sempre da cardinale

Mi sembri solo una majorette

Che ha appena preso l’ennesimo palo

Ora mi sembra chiaro che faccio rap

Stavo salendo al 20 piano

Ok Zzala