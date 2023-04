Napoli-Milan, le probabili formazioni del match

di Antonio Di Mita

Tra qualche ora inizierà la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Alle ore 21:00, allo Stadio Maradona di Napoli, il pubblico potrà assistere a Napoli-Milan.

Il derby italiano deciderà chi delle due compagini potrà raggiungere la semifinale. Il Milan ha il vantaggio del gol siglato da Bennacer all’andata, per questo sui 180′ si trova attualmente davanti. I padroni di casa invece recuperano Oshimen in attacco, ma perdono due leader importantissimi come Kim ed Anguissa. La parola quindi passa al campo ed ai 55.000 tifosi del Maradona, pronti a trascinare il Napoli in semifinale.

Queste tutte le premesse qualche ora prima del calcio d’inizio di Napoli-Milan.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Gollini, Idasiak, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Elmas, Gaetano, Zedadka, Lozano, Raspadori. Indisponibili: Simeone. Diffidati: Juan Jesus, Politano, Rrahmani. Squalificati: Anguissa, Kim.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Florenzi, Thiaw, Gabbia, Kalulu, Ballo-Touré, Pobega, Saelemaekers, Rebic, Origi, Messias. Indisponibili: -. Diffidati: Ballo-Touré, Tomori, Tonali, Krunic. Squalificati: -.

Designazione arbitrale

ARBITRO: Marciniak (Polonia).

ASSISTENTI: Sokolnicki-Listkiewicz (Polonia).

IV UOMO: Nyberg (Svezia).

VAR: Kwiatkowski (Polonia).

AVAR: Frankowski (Polonia).