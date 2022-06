Bonus 200 Euro, il modulo per ottenere i lavoratori dipendenti

Per ottenere il bonus 200 Euro, i lavoratori dipendenti dovranno far pervenire la richiesta al proprio titolare.

Nel modulo, redatto in conformità con quanto previsto dall’articolo 31 del D.L. 50/2022 (“Decreto Aiuti”), il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici e il nome del proprio datore di lavoro, e dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere (direttamente sul cedolino di Luglio 2022) il bonus 200 Euro.

I requisiti per accedere al bonus sono i seguenti: avere un reddito lordo non superiore ai 35mila Euro ,aver beneficiato dell’esonero contributivo dello 0,8% per almeno una mensilità nel primo quadrimestre del 2022 e non essere titolare di trattamento pensionistico o di reddito di cittadinanza, pochè – in questo caso – l’indenizzo da 200 Euro una tantum viene erogato in automatico direttamente dall’Inps.

Il bonus può essere erogato una volta sola, anche nel caso in cui il richiedente sia titolare di più rapporti di lavoro.

Il Governo e i Ministeri coinvolti in prima battuta nella misura, pensata come un sostegno per i soggetti più in difficoltà a causa delle fibrillazioni economiche figlie dell’instabilità politica data dal conflitto in Ucraina, non hanno fornito al momento alcuna indicazione sui tempi entro i quali l’istanza per ottenere il bonus 200 Euro da lavoratore dipendente vada presentata.