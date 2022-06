Anticipazioni Una Vita. La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato a Madrid.

Anticipazioni Una Vita: la puntata di oggi 15 Giugno

Aurelio crede di avere placato la curiosità di sua moglie e dà il permesso a David per lavorare come agente di Borsa. Tuttavia, Genoveva continua a indagare sull’uomo e cerca di sedurlo. Manca poco all’inaugurazione della piazza e Ramon continua a non volerne sapere nulla.