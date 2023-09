Bonus benzina 2023: a chi spetta il contributo da 80 €

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo sconto, che prevede e vuole aiutare gli italiani. Il Governo valuta una modifica al bonus benzina 2023. Si va, infatti, verso la carta “Dedicata A Te“, ma in versione legata al carburante. I titolari della carta acquisti “Dedicata a te” potrebbero usarla presto anche per fare rifornimento alla pompa di benzina e diesel. Il governo Meloni studia l’ipotesi di far combaciare la platea di beneficiari delle due misure di sussdio. Ecco quali requisiti sono chiesti in attesa della conferma sulle risorse a disposizione.

I requisiti per il Bonus Benzina

L’estate volge al termine ma il prezzo della benzina non accenna a diminuire e si attesta ai massimi da un anno. In autostrada “la verde” in modalità self service si aggira mediamente sui 2 euro al litro, il gasolio a 1,98 euro al litro. Come affermato dal ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, la tutela anti rincari sarà rivolta a chi ha una “situazione economica più fragile”. E potrebbe essere chi, nei mesi scorsi, ha ricevuto la card per i beni alimentari.

In occasione del varo della carta “Dedicata a te“, l’Inps aveva stabilito una graduatoria dei beneficiari con prorità i nuclei familiari formati da almeno tre componenti, residenti in Italia e con un ISEE annuo inferiore ai 15mila €. La priorità, invece, per il Bonus Benzina, andrà soprattutto a chi ha figli piccoli. Hanno avuto priorità in graduatoria i nuclei con componenti nati tra il 2023 e il 2009, dando precedenza alle famiglie con i figli più piccoli. Sono rimasti fuori dalla misura le coppie senza prole, i single e i nuclei monogenitoriali.

Saranno esclusi dal bonus benzina altri sussidi pubblici. Dalla graduatoria per le social card “Dedicata a te”, infatti, non saranno inclusi nuclei familiari che fruiscono di altri sussidi pubblici come reddito di cittadinanza, Nadef, cassa integrazione.

Le card

Sulla base di altri parametri come la popolazione residente e il costo della vita, l’Inps ha rilasciato le card ai Comuni per il Bonus Benzina, che hanno avvisato i beneficiari per il ritiro in Posta. Sono circa 1,3 milioni le famiglie coinvolte dalla misura. Se venisse confermato l’orientamento del governo l’importo “una tantum” di 80 € verrebbe caricato direttamente sulla carta “Dedicata a te” senza dover procedere a una nuova graduatoria.

Attesa per fine mese, la Nota di aggiornamento al Def (Nadef) chiarirà quante risorse saranno a disposizione per la misura dal costo di 100 milioni di €. Nei giorni scorsi era circolata l’ipotesi di un importo più alto (150 euro) poi sceso a 80. La social card sarebbe attiva solo per il rifornimento di benzina o gasolio così come l’importo da 382,5 € era spendibile solo nei supermercati.

Resta da capire se il bonus benzina sarà attivo per i nuclei con i requisiti, che sono già in possesso della social card ma privi di vettura privata.