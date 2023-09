Migranti, Meloni: “Italia non diventerà campo profughi”

di Antonio Jr. Orrico

Intervenire per scongiurare una situazione che potrebbe collassare da un momento all’altro. Il fenomeno dei migranti è ancora tutto da risolvere, e Giorgia Meloni questo lo sa bene. La premier, a margine di una cerimonia a Columbus Circus, a New York, rispondendo alle domande sul tema. La leader di Fratelli D’Italia ha deposto una corona di fiori alla presenza di alcuni rappresentanti della Columbus Citizens Foundacion e di altre associazioni italo-americane. Inoltre, ne ha approfittato per affrontare le migrazioni e per ribadire le sue posizioni.

“Non permetterò che l’Italia diventi il campo profughi d’Europa. L’Italia non può risolvere il problema da sola: quel che occorre fare è fermare i trafficanti. Per me è importante che vada avanti il memorandum con la Tunisia, al di là dei soliti tentativi della sinistra europea di minare un lavoro molto delicato, lungo e faticoso e di non avere spesso il coraggio di farlo a viso aperto, continua a essere la soluzione più sensata. dopodiché la commissione ha detto che, secondo loro, il memorandum è un modello da utilizzare anche con altre nazioni e io sono d’accordo.” ha dichiarato Giorgia Meloni.

La leader di Fratelli D’Italia ha poi tirato in ballo anche l’ONU: “Il tema migrazioni intendo portarlo con forza, sarà parte significativa del mio intervento alle Nazioni Unite. Io penso che una organizzazione come l’Onu, che è stata fondamentale nello sconfiggere la schiavitù, non possa consentire il ritorno di quella barbarie sotto alte forme e intendo dirlo con chiarezza. Noi continuiamo a portare le norme che riteniamo necessarie, a chiedere alle organizzazioni sovranazionali di fare la loro parte, se avessimo la bacchetta magica l’avremmo già usata.”