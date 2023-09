Salerno, San Matteo: ritorna il tradizionale rito della manna

di Rita Milione

Rito della raccolta della manna di San Matteo 2023: la cerimonia è in programma oggi, mercoledì 20 settembre – come riporta il quotidiano Il Mattino – al termine della celebrazione dei primi vespri della solennità di San Matteo, presieduti in cattedrale, alle 18, dall’arcivescovo Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo scenderà poi nella cripta del Duomo per officiare il rito della raccolta della manna, un liquido che si condensa in due urne d’argento poste accanto alle reliquie del santo evangelista, sotto l’altare a lui dedicato.