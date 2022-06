Bonus Famiglia Inps: ecco come fare domanda per richiederlo

E’ in arrivo dall’Inps il Bonus Famiglia pari ad un importo di 400 euro. Il bando pubblicato dall’INPS è però finalizzato al rimborso delle spese (totali o parziali) sostenute dalla famiglia per l’iscrizione e la frequenza dei propri figli ai centri estivi. Pur trattandosi di un Bonus riconosciuto per tutti i centri ricreativi sparsi in Italia, non tutti i nuclei familiari potranno servirsene. Il bando INPS da 400 euro si rivolge esclusivamente ai figli di dipendenti pubblici (in servizio o in pensione) dai 3 ai 14 anni di età, frequentanti le attività nel periodo dal primo giugno 2022 fino a 10 settembre.

Il Bonus Famiglia prevede un rimborso che verrà corrisposto in forma percentuale prendendo in considerazione l’indicatore della Situazione Economica Equivalente della famiglia. Il rimborso del 100% delle spese sostenute spetta esclusivamente ai nuclei con ISEE sotto gli 8.000 euro. Superata tale cifra ma non i 24.000 euro, il Bonus per tutti i figli iscritti ai centri ricreativi prevede un rimborso del 95%.

Il 90% dei costi sostenuti spetta a chi ha un ISEE compreso tra i 24.000,01 euro e i 32.0000, mentre l’85% con ISEE da 32.000.01 a 56.000 euro. Il Bonus INPS per tutti fino a 400 euro verrà riconosciuto anche senza ISEE. In questo caso, come per un ISEE di oltre 56.000 euro, si riceverà il rimborso minimo, pari all’80% delle spese supportate.

La domanda di partecipazione al bando INPS potrà essere presentata esclusivamente dai genitori, dipendenti pubblici ancora in servizio o in pensione, per i figli a partire dai 3 anni di età fino ai 14 compiuti entro la fine del mese in corso. Il termine ultimo per presentare la richiesta è il 20 giugno.

Per presentare l’istanza occorrerà accedere al sito web dell’Inps ed effettuare l’accesso tramite Spid.