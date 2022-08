Bonus Pc e Internet: ecco cosa c’è da sapere

In arrivo un nuovo bonus per le famiglie con basso reddito per agevolare l’acquisto di pc e l’allaccio di connessioni internet. L’agevolazione è stata confermata per tutti i cittadini che potranno richiederlo anche senza la necessità di presentare l’ISEE. Si tratta sostanzialmente di una doppia agevolazione che consente di ottenere tra 300 e 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer o per l’installazione di una connessione veloce.

Il nuovo bonus pc permette di ottenere 500 euro da spendere per l’acquisto di un nuovo computer: possono ottenere lo sconto, però, solo le famiglie che possiedono un ISEE molto basso.

Il bonus Intenet senza ISEE in arrivo dal MISE, invece, spetta a tutti i cittadini e le famiglie che intendono installare una nuova connessione al web o migliorare quella che utilizzano abitualmente in termini di velocità in download.

Il Governo ha attivato un Bonus Internet dal valore di 300 euro. Una Regione, poi, ha ampliato l’offerta proponendo un Bonus PC del valore di 500 euro ad una parte della popolazione. A ricevere un contributo fino a 500 euro per l’acquisto di un nuovo computer saranno dunque tutte le famiglie che risiedono in Puglia da almeno due anni e che possiedono un reddito inferiore a 9.000 euro.

Tutti i cittadini possono invece richiedere il bonus internet dal valore di 300 euro da utilizzare per un abbonamento con una velocità minima di 30 Mbps in download. Non è richiesto l’ISEE né altrettanto sono previsti limiti reddituali ma come condizione troviamo la durata dell’abbonamento di minimo 24 mesi.