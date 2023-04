Bonus revisione auto: come presentare la domanda

di Giusy Curcio

Da lunedì 3 Aprile è aperta la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per chiunque voglia presentare la domanda per il “Bonus veicoli sicuri”. Questo è il contributo a chi effettua una revisione alla propria automobile nel corso del 2023. La chiusura dell’iniziativa è prevista per il 31 Dicembre 2023.

Alla piattaforma si accede tramite Spid o Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. Permette di chiedere il rimborso di 9,95 euro a compensazione dell’aumento, pari alla stessa cifra, delle tariffe per la revisione dei veicoli a motore e rimorchi.

Il bonus revisione auto è stato introdotto con l’articolo 1 comma 706 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio) a titolo di misura compensativa dell’aumento del costo della revisione obbligatoria dei veicoli a motore le cui regole per una corretta esecuzione sono descritte nell’articolo 80 del Codice della Strada.

Le Faq della piattaforma del Mit ricordano che il buono è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta.

Se le verifiche dei dati andranno a buon fine, la CONSAP, a cui spetta la gestione delle liquidazioni dei contributi richiesti, provvede per ciascun veicolo sottoposto alle operazioni di revisione al rimborso mediante accredito di un importo pari a 9,95 euro sul conto corrente bancario inserito nella piattaforma.