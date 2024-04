Bonus zanzariere 2024: ecco come richiederlo

di Rita Milione

Al via il bonus zanzariere 2024: l’agevolazione non è un bonus edilizio a parte, ma rientra all’interno dell’Ecobonus già in vigore. Il bonus zanzariere vale il 50% della spesa effettuata per installare zanzariere che permettono di migliorare l’efficienza energetica, fino a un massimo di 60mila euro di spesa per ogni unità immobiliare ed è valido fino al 31 dicembre 2024.

Per chi riceve l’agevolazione, la detrazione potrà essere ‘spalmata’ in dieci anni. Ad esempio, chi dovesse spendere 10mila euro potrà detrarne 5mila dalla propria Irpef o dall’Ires, e scalarne 500 euro all’anno per i successivi dieci anni al momento di fare la dichiarazione dei redditi e pagare l’imposta.

Bonus zanzariere 2024: requisiti e come richiederlo

L’agevolazione si potrà applicare solo se si acquista un tipo di zanzariera che consente di aumentare l’efficienza energetica dell’immobile, cioè di risparmiare energia: le tipologie di dispositivo ammesse sono solamente quelle con schermatura solare e che hanno un indice GTOT inferiore a 0,35%. Per di più si deve trattare di zanzariere fisse e regolabili (non i modello smontabili) e devono essere installate a protezione di una superficie vetrata, come una finestra.

Un ultimo aspetto importante per accedere al bonus è che i pagamenti devono essere tracciabili, effettuati con carte di credito o debito, oppure con bonifici. Nel documento che conferma il pagamento ci deve essere sia il codice fiscale (o la partita Iva) di chi vuole avere il bonus, sia la data e il numero della fattura, sia la causale di pagamento.

È necessario inviare una comunicazione all’Enea entro novanta giorni dal momento del collaudo dei lavori effettuati. La comunicazione deve avere la scheda descrittiva dell’intervento e un verbale di collaudo (vale anche la dichiarazione di conformità dell’impresa che ha fatto i lavori).