Bonus tende da sole 2024: ecco come ottenerlo

di Rita Milione

Al via il bonus tende da sole 2024: rientra tra gli Ecobonus per il risparmio energetico, può raggiungere un importo massimo di 30mila euro, ma i prodotti acquistati devono rispondere a determinati requisiti. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 per ottenere la detrazione fiscale del 50% sull’acquisto di tende, pergole e gazebo che schermino i raggi solari e aiutino a ridurre il riscaldamento delle proprie abitazioni e, di conseguenza, a risparmiare sulle bollette dell’energia.

Cos’è il bonus tende da sole?

Si tratta di una delle agevolazioni fiscali previste per la ristrutturazione edilizia e l’efficientamento energetico. Il bonus riguarda l’acquisto e l’installazione di schermature solari o chiusure oscuranti, il cui scopo deve essere quello di proteggere le case e alcune zone della propria abitazione dai raggi del sole in modo da agevolare il risparmio energetico.

L’agevolazione fiscale per l’acquisto e l’installazione di tende da sole, gazebo e pergole consiste in un “rimborso” fiscale che si otterrà a rate, in dieci anni, sotto forma di detrazione Irpef. Questo significa che non si avrà un risparmio immediato. L’agevolazione può essere richiesta fino al 31 dicembre. Fino al 4 aprile è stato possibile ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito, per esempio grazie al Superbonus, ma queste opzioni, che valevano per gli interventi realizzati prima del 17 febbraio 2023, sono state eliminate dal decreto blocca cessioni, poi convertito in legge.