di Rita Milione

TikTok lancia “Lite”: la nuova app lanciata da TikTok che paga chi guarda i video. Lite è una copia di TikTok, una versione semplificata che consuma meno dati. Era già stata rilasciata in Giappone e Corea del Sud nel 2023, e ora è stata lanciata in Francia e Spagna ma non si sa se e quando arriverà in Italia.

Come funziona?

L’utente deve rimanere sull’app, mettere mi piace, interagire con altri profili: questo è il meccanismo per ottenere punti. Ci sono anche dei bonus per chi segue determinate pagine. Il massimo che si può guadagnare sono 3.600 monete al giorno, circa 0,36 centesimi.

L’app funziona come TikTok, anche i video sono gli stessi, a distinguerla c’è un piccolo fulmine disegnato sul logo e la scritta Lite nella schermata home. TikTok può occupare fino a 80 MB di memoria, la versione Lite solo 30 MB. La grande differenza, che genera anche perplessità, è la possibilità di guadagnare su TikTok Lite.

“TikTok Lite è una versione più piccola e più veloce di TikTok, progettata per gli utenti con meno di 2 GB di RAM, dati limitati o che si connettono a reti 2 G o 3 G. Offre una soluzione su misura per affrontare le sfide specifiche dei creatori senza compromettere l’esperienza”, ha spiegato l’azienda.