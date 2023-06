Boomdabash: testo e significato del brano “Lambada”

di Filomena Volpe

L’estate è alle porte e i Boomdabash, insieme a Paola e Chiara, venerdì 16 giugno 2023 hanno pubblicato un pezzo freschissimo: stiamo parlando di “Lambada“. Scopriamo, insieme, il testo e il significato del brano.

Lambada: significato del brano

Il titolo fa riferimento alla famosa danza brasiliana dal ritmo molto intenso e che prevede un forte contatto fisico tra i ballerini. La canzone è un invito a godersi la vita fino all’ultimo respiro, è un incentivo a vivere intensamente e, nello stesso tempo, con una leggerezza che abbia il sapore di attimi vissuti illuminati, per sempre, dalle “luci al mattino”.

Lambada testo Boomdabash

Eh!

Dancehall coming back again from the underground

You know

Brrra!

Bring ‘em up!

[?]

[?] Lambada de [?]

Ancora qua finché non manca il respiro

Boomdabash suona fino alla morte questo ritmo assassino

(Boomdabash)

Mista Don Dada

Badabum, calabash, Calabasas

Sono giù in strada

Nella suite, nel privé con la tuta di Prada

Lei non vuole smettere

E mi dice “Come again”

Muove quella pesca e

Beve solo nettare

Siamo qua

Con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta?

Tra paura e delirio

Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha?

La stessa storia

Di un’estate fa

Ah

Che sapore ha? (Ah, ah)

Un’estate fa (Ah, ah)

Shallo come Pumba

Fumo questa jungla

Originale rumba

Sole in mezzo al nulla

Il mare che mi culla

È blu come la spunta

Un movimento

Giù come quando vieni in Salento

Fiero delle radici che ho dentro

Lo riconosci già dall’accento

Entro e schiaccio come LeBron

One shot, don’t stop

Incendiamo un’altra console

Urla “Pull up!”

Ho visto ancora il cielo cadere

Quattro stelle in fondo al bicchiere e lo so

Stavolta non mi dici di no

Siamo qua

Con il fuoco negli occhi

Aspettando le luci al mattino

Come si sta?

Tra paura e delirio

Fanfare nella notte che se ne va

Tra le note di una lambada

Che sapore ha?

La stessa storia

Di un’estate fa

Ah

Che sapore ha? (Ah, ah) (Che sapore ha?)

Un’estate fa (Ah, ah)

(Oh, oh)

(Oh, oh)