Acquamarina: Ana Mena collabora con Guè in vista dell’estate

di Tiara Operno

Dopo essersi fatta conoscere e amare dal pubblico italiano collaborando con artisti come Rocco Hunt, Fred De Palma e Federico Rossi, la giovane popstar spagnola Ana Mena torna in Italia con il nuovo singolo “Acquamarina” feat. Guè, che ha tutte le carte in regola per diventare una delle hit di questa estate italiana.

Ana Mena si sta affermando come una delle artiste più amate nella nuova scena pop e urban con un’importante allure internazionale grazie ai successi che sta ottenendo in America Latina, Francia e Italia, oltre che in Spagna. Ed è proprio nel suo paese d’origine che si è affermata non solo come cantante ma anche come attrice, prima recitando in programmi di successo sul piccolo schermo e poi conquistando anche il cinema dove ha debuttato con una parte nel film “La pelle che abito” di Pedro Almodóvar insieme ad Antonio Banderas. Recentemente Ana Mena è stata protagonista della serie Netflix “Benvenuti a Eden”, già alla seconda stagione.

Ad appena 26 anni, la popstar spagnola vanta numeri da record con 1 disco di diamante, oltre 40 dischi di platino, 3 dischi d’oro, oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify e oltre 1 miliardo e mezzo di views totali su YouTube.

Il video ufficiale di “Acquamarina” è disponibile a questo link.

TESTO DI ACQUAMARINA FT. GUE’

Ah, na-na-na-na)

Maledetta la sorte

Ci sfida ancora, uh-oh-oh, oh-oh, oh

A volte confonde

E non riesco a capire perché, uh-oh-oh, oh-oh, oh

C’è un’aria strana

Se tu mi stringi ancora

Cos’è che mi fa? Stupida verità

Nel profondo del tuo sguardo

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

Non lo nascondo

Nel blu profondo (Splash)

L’ho detto, l’ho fatto (G-U-È)

Acqua e sale sulle labbra (Yeah)

Le tue orme sulla sabbia (Uoh)

I tuoi occhi, coralli, smeraldi, cristalli

Puoi calmare questa rabbia (Ah)

Una sfumatura azzurra (Ah-ah)

Ricordi quanto eravamo vicini?

Il segno dell’abbronzatura (Wow)

Che rimane sotto al tuo bikini

Di un estate (Ah) resta solo (Ah)

Un tattoo (Ah) sul costato (Ah-ah)

Lacrima che si confonde (Yeah)

Se ci bagnano le onde (Ciao)

Vedo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere

E se ti vedo, stiamo bruciando, uoh-oh-oh-oh

L’abbiamo detto, l’abbiamo fatto

Ed ho perso la testa ogni volta che

Mi hai detto resta mentre nel tuo sguardo

Vedevo solo la malinconia di una lacrima stesa al sole

Dannata nostalgia che mi porta sempre sulle labbra tue

Dagli occhi scende l’acqua marina

È solo l’acqua marina, è solo l’acqua marina e credo

Che ci lascerà solo un’altra amara sensazione che non so nascondere