M’ama non m’ama: con il ritorno di Baby K anche l’estate può iniziare

di Tiara Operno

Baby K ritorna con il suo nuovo e atteso singolo, “M’ama non m’ama” (Columbia Records/Sony Music Italy), in uscita oggi, venerdì 16 giugno.

Una continua evoluzione, quella che la regina della bella stagione Baby K porta con sé con il suo nuovo singolo: un nuovo look passionale anticipa il mood esplosivo di “M’ama non m’ama”, brano – prodotto da Davide Simonetta e scelto per la nuova campagna Fonzies – pronto a farci ballare e a prendere la vita con leggerezza.

“Sono finalmente tornata nel quartiere, – commenta Baby K – tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. M’ama non M’ama è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’”.

TESTO DI “M’AMA NON M’AMA

Torno da casa sua fino al mio quartiere è andata pure bene ma non mi rivedrà

Lo diceva il mio parrucchiere

Che due serate insieme non è l’America

Mi chiama Sandrina, mi sa che si fa mattina

Sto fumando con un turista inglese

Tanto cosa me ne

arriva un Alba che brucia

e sono sopravvissuta

perché anche se la notte è stupida don’t cry baby è stupida dove vai se

Mamma diceva che no

non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall

Aiaiaiaiaiai

a volte dice bene ma non fidarti mai davvero

Nonononono

è colpa di un’estate è colpa di uno shot Ok

Aiaiaiaiai

a volte dice bene a volte che ne sai davvero nonononono

non si fa m’ama o non m’ama dentro una dancehall

Regine della dancehall non hanno le corone

Ti sei tatuato le madonne le pistole

bad gyal escono con il silenziatore

E sanno fare rampapapam rampapapam

Pull up! Baby non killarmi il vibe

Non ti rovesciare sul mio cuore bonsai

Dura solo se sei ride or die

che fai?

arriva un Alba che brucia

e sono sopravvissuta

perché anche se la notte è stupida don’t cry baby è stupida dove vai se

Mamma diceva che no

non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall

Aiaiaiaiaiai