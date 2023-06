Tu sai essere: in radio il nuovo singolo di Fabio Martorana

di Tiara Operno

E’ disponibile in radio “Tu sai essere” (pubblicato e distribuito da Tunecore), il nuovo singolo del cantautore Fabio Martorana, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download.

Il videoclip, disponibile a questo link per la regia di Pierpaolo Salvaggio, inizia con il cantautore che esce dalla sua camera da letto dopo una notte di passione. I primi piani sull’artista puntano a mettere in luce le emozioni vissute nel corso della notte, enfatizzate da uno sguardo intenso e dalla gestualità che fa da contorno e sottolinea il suo trasporto emotivo.

“Tu Sai Essere”, suonato e prodotto dallo stesso artista, è una dichiarazione d’amore, a tratti malinconica, con cui il cantautore vuole far riflettere sulla paura di poter perdere la persona amata, che viene accettata e superata con estrema serenità. Un importante messaggio sull’amore, che si differenzia dal possesso per il rispetto dei pensieri, delle azioni e dei comportamenti dell’altro.

«”Tu Sai Essere” nasce dalla voglia di potere esprimere liberamente sia le proprie emozioni, ma anche le proprie paure – racconta Fabio Martorana – spesso mi trovo a fare i conti con me stesso, con i miei silenzi che molto spesso racchiudono emozioni, sentimenti e paure che, per orgoglio o altri motivi, non sempre riesco a esteriorizzare. Questo brano è una dichiarazione aperta e libera, e la musica è il tramite attraverso cui riesco a esprimere al meglio le mie emozioni e i miei sentimenti»

TESTO DI “TU SAI ESSERE”

E Quando il sole sorgerà

Qualcosa di noi resterà

Non dirmi no nooo noooo

sarà l’ultima notte ma mi fa

Vivere oltre la realtà

Non dirmi no nooo noooo

E ti giuro sarò qui con te

E non scapperò neanche se

Mi dirai no nooo noooo

So che capirai

So che ci sarai

Tu sai essere … essere

Luce nel buio dentro me

E sai vivere… vivere

L’amore profondo che c’è in te

So chi sei

E quando il tempo si fermerà

Qualcosa di noi resterà

Non dirmi no nooo noooo

E ti giuro vedrai che sarà

Come un fuoco che poi arderà

Non dirmi no nooo noooo

So che capirai

So che ci sarai

Tu sai essere … essere

Luce nel buio dentro me

E sai vivere… vivere

L’amore profondo che c’è in te

So chi sei

Sai che io ti seguirò

Ovunque sarai io sarò

Non dirmi no nooo noooo