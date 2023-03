Boomdabash, un successo inarrestabile: singoli certificati dischi d’oro e platino

di Redazione ZON

Successo inarrestabile per Boomdabash che con i loro brani continuano a collezionare grandi riconoscimenti tra dischi d’oro e di platino. Il loro ultimo singolo Heaven insieme agli Eiffel 65 viene certificata disco d’oro dalla FIMI, mentre Tropicana, hit dell’estate 2022 cantata insieme ad Annalisa viene certificato triplo disco di platino.

“Heaven”, uscito su etichetta B1/Soulmatical Music – Capitol Records Italy (Universal Music Italy), per la prima volta ha segnato una vera e propria svolta dance conquistando ogni classifica, facendo tornare Boomdabash sulle scene attraverso un’inedita e speciale chiave musicale. Un pezzo di grande impatto in perfetto stile dance in grado di farci alzare il volume che ha saputo farci danzare, a ritmi sfrenati accompagnandoci anche nei mesi più freddi attraverso l’inconfondibile energia che da sempre caratterizza il gruppo, una delle band italiane più acclamate e apprezzate della scena contemporanea il cui repertorio dei loro brani più celebri supera oltre 2 miliardi di stream totali e su YouTube sono oltre 800 milioni le views dei loro videoclip ufficiali.

La band record d’ascolti che ha conquistato l’affetto del grande pubblico, dopo aver collezionato oltre 29 dischi di platino con successi clamorosi come “Karaoke”, “Tropicana” “Non ti dico no”, “Per un milione”, “Mambo salentino”, “Don’t worry”, “Portami con te” e “Mohicani”, solo per citarne alcuni;

“Heaven – dichiara la band – è figlio di due grandi passioni dei Boomdabash, l’amore per gli anni 80 e la musica indimenticabile di quegli anni che si unisce alla grande passione per il re-making musicale. “Heaven” nasce così sulla base di un sample di “Too much of Heaven”, hit iconica degli Eiffel 65, band leggenda della musica dance italiana, al quale abbiamo voluto rendere omaggio da grandi cultori del genere. Da subito abbiamo convolto nel progetto gli Eiffel 65 che con entusiasmo hanno lavorato a stretto contatto con noi alla produzione musicale”

“Heaven – prosegue la band – è un pezzo che è nato in studio divertendoci come è nel nostro mood e che conferma la volontà di riportare nella nostra produzione musicale anche hit del passato, contaminandole sapientemente con influenze che arrivano dal nostro mondo musicale. Un brano potente che abbiamo voluto proporre in chiave Boomdabash pur conservando la sua autenticità e anima originale. Sognavamo da tempo di poter fare un brano che cavalcasse queste sonorità, siamo entusiasti finalmente di avercela fatta come desideravamo. Un pezzo dance travolgente con un beat che si muove a cavallo tra gli anni 80 e 90 e con una linea di basso devastante, rimanere fermi è impossibile”

Testo – Heaven

Too much of heaven

Heaven, yeah

Too much of heaven

Heaven, yeah

The killer makes no sound

E cos’è stato tra di noi io non lo so

Un amore tossico

Sei il mio sbaglio più bello ora che ti ho riperso

In paradiso suona Disco Inferno

E gira la testa più di me

Vedo bianco ma è soltanto il tuo vestito a una festa

E neanche mi dici ciao

Parlavamo di tutto, ora nemmeno ciao

Con te ero alto come un jet, Top Gun

La notte volava sopra la città

Rido ma forse vorrei piangere

Al cocktail aggiungerò una lacrima

Mi hai detto ancora di no

Mi hai spento come un iPhone

E resta il buco di un proiettile

Too much of heaven

Can bring you underground

Heaven, yeah

Can always turn around

Too much of heaven (heaven)

A life and soul hellbound

Heaven, yeah

The killer makes no sound

Baciami come sai tu

Che ti giuro stavolta non lo scorderò

Come quando di notte nella Punto blu

Facevamo l’amore sopra “One Love”, io e te

Giornate nere senza un’anima

E storte come le case ad Amsterdam

Siamo cani sciolti in libertà

Ma più belli insieme come gli hooligans

E ridi, e spari su di me. Come fai?

Ti ho rivista l’altra sera a una festa

E neanche mi hai detto ciao

Too much of heaven

Can bring you underground

Heaven, yeah

Can always turn around

Too much of heaven (heaven)

A life and soul hellbound

Heaven, yeah

The killer makes no sound

Mi hai portato troppo in alto

Ora il problema è l’atterraggio

E senza parole

Mi uccidi e non fai rumore

The killer makes no sound