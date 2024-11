Borsa Mediterranea Formazione e Lavoro: il 29 novembre la presentazione della V edizione

di Redazione ZON

Tante le novità di questa edizione intitolata “l’Hub delle opportunità: connettere intelligenze”

Venerdì 29 novembre, alle ore 11, Confindustria Salerno ospiterà la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione della Borsa Mediterranea della Formazione e del Lavoro (BMFL), un evento che dal 3 al 6 dicembre 2024 si terrà presso la Giffoni Multimedia Valley, offrendo una panoramica unica su opportunità professionali, formazione e innovazione.

L’evento

Promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego in partnership con il Giffoni Innovation Hub, la BMFL si è affermata come il principale evento del Sud Italia dedicato a temi cruciali come l’orientamento professionale, la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro.

La conferenza stampa sarà l’occasione per svelare le novità di quest’edizione, che si presenta come un autentico “Hub delle Opportunità”, progettato per coinvolgere non solo studenti e laureati, ma anche giovani professionisti, NEET e imprenditori.

Tra gli elementi distintivi di quest’anno, spiccano alcune iniziative di grande rilievo, pensate per stimolare la creatività e l’impegno delle nuove generazioni:

Il Premio Capitale Umano, che riconosce le imprese all’avanguardia nelle pratiche di welfare aziendale;

L’Hackathon, una sfida entusiasmante per giovani talenti, chiamati a risolvere casi di business reali, mettendo alla prova le loro capacità in un contesto dinamico e stimolante;

Il Contest video, dedicato agli studenti delle scuole superiori, che li inviterà a esplorare il tema: “Smartphone: Strumento di Crescita o Trappola Digitale?”.

L’evento rappresenta un punto di incontro e confronto tra istituzioni, aziende e territori, un’occasione per riflettere, scambiarsi idee e affrontare le sfide del futuro attraverso workshop e convegni con esperti di fama nazionale e internazionale.

Partecipanti alla conferenza stampa

Alla conferenza stampa prenderanno parte: per i saluti istituzionali, interverranno Antonello Sada, Vicepresidente di Confindustria Salerno, Emilio De Vizia, Presidente di Confindustria Campania, Giuseppe Gallo, Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno.

A seguire, i protagonisti dell’organizzazione e della promozione dell’evento, tra cui Giovanni D’Avenia, Presidente della Fondazione Super Sud, Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego, e Luca Tesauro, CEO e Founder di Giffoni Innovation Hub.

Gli interventi istituzionali vedranno la partecipazione di Armida Filippelli, Assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Antonio Marchiello, Assessore al Lavoro e alle Attività Produttive della Regione Campania, Antonio Giuliano, Sindaco di Giffoni Valle Piana, e Danilo Trabacca, Direttore Generale di Banca Campania Centro, realtà del Gruppo BCC Iccrea.