SuperEnalotto a Sarno: centrato un “5” da oltre 42mila euro

di Redazione ZON

La dea bendata fa tappa a Sarno, dove è stato realizzato un “5” al SuperEnalotto durante l’estrazione di martedì 26 novembre. La vincita, pari a 42.688,40 euro, è stata registrata presso il Bar La Rotonda, situato in Piazza Lago, 4.

Il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione, in programma giovedì 28 novembre, la cifra in palio ammonta a ben 37,2 milioni di euro. Un’occasione imperdibile per i sognatori di tutta Italia!