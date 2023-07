Borse europee fiacche: l’analisi

di Rita Milione

Le Borse europee sono fiacche dopo le ultime indicazioni che arrivano dalle banche centrali sulle prossime decisioni di politica monetaria. Sul fronte valutario l’euro è stabile a 1,1017 sul dollaro. In Italia Istat stima Pil -0,3% congiunturale nel secondo trimestre, +0,6% tendenziale

“Gli stress test 2023 hanno riportato un risultato molto positivo per le banche italiane, confermando gli importanti miglioramenti in termini di bilancio, qualità degli attivi e performance operativa raggiunti negli ultimi anni” sottolinea una Sim.

Tra i titoli i migliori sono Banca Monte Paschi Siena +1,73%, Bper Banca +1,53% e Banco Bpm +1,58% In altalene Leonardo -0,92% dopo i risultati del primo semestre e le linee guida strategiche tracciate dal nuovo ceo Cingolani: il titolo è stato inizialmente bersaglio di prese di beneficio visto che il rally in doppia cifra del mese di luglio aveva portato le quotazioni a sfiorare i 12 euro. In discesa Saipem -2,19% e Pirelli & C -0,67%, bene Eni +1,09% e Erg +1,40%.

Eurozona: inflazione cala a luglio

A luglio nell’area dell’euro l’inflazione si è attestata al 5,3% annuo, in calo rispetto al 5,5% di giugno. Lo stima Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Osservando le principali componenti dell’inflazione nell’area dell’euro, Eurostat segnala cibo, alcol e tabacco evidenziano il tasso annuo piu’ elevato a luglio (10,8%, rispetto all’11,6% di giugno), seguiti dai servizi (5,6%, rispetto al 5,4% di giugno), beni industriali non energetici (5,0%, rispetto al 5,5% di giugno) ed energia (-6,1%, rispetto al -5,6% di giugno).