Reddito di cittadinanza sospeso: continuano le proteste a Napoli

di Rita Milione

Il 28 luglio sono arrivati i primi sms che comunicano la sospensione del reddito di cittadinanza e sin da subito all’Inps sono arrivate centinaia di chiamate per avere informazioni e chiarimenti in merito ai nuovi requisiti. Sono 169mila le famiglie beneficiarie di reddito o pensione di cittadinanza che hanno ricevuto ieri dall’Inps il messaggio di sospensione del sussidio da agosto in quanto nuclei nei quali non ci sono componenti disabili, minori o over 65 come prevede la nuova normativa.

Mentre le opposizioni attaccano, il governo Meloni difende le sue scelte. Secondo la Cgil, “centinaia di migliaia di persone dai prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni”. Ma, in realtà, il numero di coloro che perderanno il sussidio potrebbe essere inferiore rispetto a quello contenuto nella Relazione tecnica alla legge che istituisce l’Assegno di inclusione. Intanto, stamattina è prevista una protesta davanti alle sede Inps di Napoli.

Sono quasi 37mila, ha fatto sapere l’Inps, gli sms con la sospensione arrivati a famiglie beneficiarie del reddito di cittadinanza in Campania: in provincia di Napoli, che è quella con il maggior numero di sospensioni, gli sms sono stati oltre 21.500. Tante anche le persone che sono andate a protestare nelle sedi dell’Inps o dei Comuni.