Montano Antilia, punto da insetto: rischia shock anafilattico

di Antonio Jr. Orrico

Una disavventura che poteva trasformarsi in tragedia. Nel corso della giornata di ieri, a Montano Antilia, un uomo, mentre era nel suo giardino, ha subito la puntura di un insetto. Il 60enne ha rischiato subito di andare in shock anafilattico. Dopo l’accaduto, infatti, ha subito accusato difficoltà respiratorie e gonfiore. La puntura gli ha inoltre causato una momentanea perdita di coscienza. L’uomo stava effettuando dei lavori all’esterno.

A Montano Antilia, la Guardia Medica si è, fortunatamente, subito attivata, salvando di fatto la vita all’uomo. Provvidenziale è stato dunque l’intervento dei sanitari del presidio medico del 118 di Vallo della Lucania. Subito dopo, la stessa Guardia Medica ha trasportato urgentemente il malcapitato in codice rosso presso l’Ospedale di Vallo della Lucania, ricoverandolo in codice rosso con una certa urgenza. L’uomo attualmente non si trova in pericolo di vita.

Per ora, però, il personale lo tiene sotto osservazione all’interno del presidio ospedaliero. Il peggio sembra essere stato evitato.