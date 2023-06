Vallo della Lucania, guida in stato di ebbrezza e senza patente: denunciato 34enne

di Rita Milione

Nella mattinata del 16 giugno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania, istituendo Reparto Territoriale Carabinieri, hanno deferito in stato di libertà un 34enne del luogo per guida sotto influenza dell’alcool. I militari, a Vallo della Lucania, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione di violazioni alle norme del codice della strada, ed in particolare a prevenire e reprimere la guida sotto l’influenza di alcool e sostanze stupefacenti, hanno proceduto al controllo del veicolo a bordo della quale viaggiava l’uomo.

Quest’ultimo, tra l’altro risultato privo della patente di guida perché mai conseguita, sottoposto al test con etilometro di accertamento di assunzione di sostanze alcooliche, è risultato essere positivo con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge per mettersi alla guida di veicoli. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro, mentre il 34enne è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art. 186 del Codice della Strada nonché sanzionato amministrativamente per le altre violazioni commesse.