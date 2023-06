Pontecagnano, colpisce l’ex compagna con una sedia: arrestato

di Rita Milione

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 14 giugno, i Carabinieri del Stazione di Pontecagnano Faiano hanno tratto in arrestato un uomo per il reato di atti persecutori in quanto, lo stesso, recatosi presso l’abitazione dell’ex compagna avrebbe danneggiato la porta di ingresso prendendola a calci per poi scagliarsi contro la donna colpendola con una sedia.