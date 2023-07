Amalfi, in Costiera da domani targhe alterne tutti i giorni

di Antonio Jr. Orrico

Una novità sostanziale. Ad Amalfi, da domani, cambierà il provvedimento di circolazione delle auto, grazie a delle modifiche all’ordinanza chiave. Le targhe alterne potranno andare in strada tutti i giorni. Sulla strada statale 163 Amalfitana, fino al 30 settembre, dalle 10 alle 18, nei giorni con data dispari il transito è consentito per le targhe con ultima cifra numerica pari. Di contro, anche nei giorni con data pari, invece, sarà consentita la circolazione di auto con targhe con ultima cifra numerica dispari.

Il provvedimento, riguardante Amalfi e la Costiera Amalfitana, è inserito nelle recenti modifiche apportate all’ordinanza Anas 337/2019. Ad essere esclusi dalla nuova legge, saranno tutti i residenti nei quattordici comuni della Costa d’Amalfi (Agerola inclusa), i veicoli al servizio di titolari di contrassegno disabili purché questi siano presenti a bordo, i taxi e i veicoli a noleggio con conducente. Saranno esonerati anche i mezzi di soccorso e quelli delle forze di polizia. Sono inoltre autorizzati alla circolazione gli ospiti delle strutture alberghiere ed extralberghiere muniti di regolare prenotazione, limitatamente agli spostamenti necessari per l’arrivo e per la partenza.

Le esenzioni non sono però finite qui. Dalla nuova ordinanza riguardante le targhe alterne saranno esclusi anche i lavoratori dipendenti non residenti in Costiera amalfitana muniti di regolare contratto ed operanti in strutture pubbliche o private situate nei quattordici comuni, limitatamente agli spostamenti di lavoro. Inoltre, anche i proprietari di abitazioni non residenti in costiera, previa attestazione dei comuni in cui è situata l’abitazione, non saranno previsti nel calcolo della nuova 337/2019.