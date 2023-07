Benzina, Governo: “Prezzi medi ben al di sotto dei 2 euro al litro”

di Rita Milione

Da domani, martedì primo agosto, scatta l’operazione trasparenza sul fronte carburanti con l’obbligo per tutti i distributori di esporre i cartelloni con i prezzi medi di benzina e diesel. I gestori delle stazioni di servizio dovranno mettere ben in vista non solo i costi del proprio impianto ma anche quelli medi regionali per favorire il confronto da parte degli automobilisti.

Intanto, i prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono “ben al di sotto dei 2 euro al litro”, come rilevato dall’elaborazione settimanale su base giornaliera dei prezzi dei carburanti, effettuata dall’Osservatorio Prezzi Carburanti del Mimit. Lo precisa il dicastero in una nota:

“In merito a notizie di stampa relative a casi isolati di stazioni di rifornimento di carburante lungo la rete autostradale in cui sono stati rilevati prezzi limiti a 2,5 €/lt per la ‘benzina senza piombo’ in modalità ‘servito’, si precisa che i prezzi medi nazionali del gasolio e della benzina sono ben al di sotto dei 2 €/lt, come rilevato dall’elaborazione settimanale su base giornaliera dei prezzi dei carburanti, effettuata dall’Osservatorio Prezzi Carburanti del Mimit. I prezzi dei carburanti di questa settimana si attestano infatti a valori medi di 1,89 €/lt per la benzina e di 1,74 €/lt per il gasolio”, si legge in una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy.

“L’attuale crescita del prezzo medio, di circa 0,03 €/lt nella scorsa settimana – si legge ancora nel comunicato -, è determinata da quanto si sta osservando nei mercati internazionali, a causa dell’aumento delle quotazioni sia del petrolio sia dei prodotti raffinati. Dall’inizio del 2023 il prezzo industriale di benzina e gasolio, al netto quindi della tassazione, in Italia resta stabilmente più basso di quello in Spagna, Germania e Francia”.