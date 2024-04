Bracigliano, escono in cerca di asparagi e si perdono: trovati in un casolare

di Rita Milione

Questa sera alle ore 20 circa, alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Salerno, è giunta, da parte della Protezione Civile di Bracigliano, una richiesta di intervento per la ricerca di due persone anziane che da stamattina non avevano fatto ritorno a casa. Immediatamente inviata sul posto la squadra del distaccamento di Sarno.

I due anziani non erano in possesso del telefono cellulare e non erano quindi rintracciabili tramite geolocalizzazione. Giusto il tempo di organizzare le ricerche che sono state trovate all’interno di un casolare, in buone condizioni ma sotto shock per la situazione. Si suppone abbiamo perso l’orientamento e si siano rifugiate in un posto sicuro in attesa dei soccorsi.