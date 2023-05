Bracigliano: uscito di casa per raccogliere i funghi è scomparso un uomo di 50 anni

di Adelaide Senatore

La comunità di Bracigliano, un piccolo comune nella provincia di Salerno, è in ansia a causa della scomparsa di Salvatore Amabile, un uomo di 50 anni. Ieri, il 18 maggio, è uscito di casa per raccogliere gli asparagi e non è più tornato.

I familiari sono estremamente preoccupati e hanno lanciato un appello attraverso i social media, chiedendo l’aiuto di tutti per ritrovare Salvatore. Se qualcuno lo avvistasse, si prega di chiamare il seguente numero di telefono: 3248424332.